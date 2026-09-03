На Украине раскрыли схему переправки мужчин через границу за $16 тысяч

СБУ заявила о раскрытии схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины в Венгрию и Румынию. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на данные правоохранителей.

По его словам, организаторами схемы могли быть бывший сотрудник пограничной службы и двое действующих военнослужащих Военной службы правопорядка. За свои услуги они, как утверждается, получали оплату в криптовалюте.

Для перемещения мужчин, по данным следствия, использовались служебные автомобили с военными номерами. Также участников схемы подозревают в том, что перед перевозкой клиентов переодевали в военную форму, чтобы облегчить пересечение границы.

Стоимость такой услуги, как сообщается, составляла около $16 тысяч. Правоохранители считают, что деньги передавались организаторам в цифровой валюте. Двух сотрудников ВСП задержали, им предъявили обвинения. Ещё одного подозреваемого, по данным журналиста, объявили в розыск. Обстоятельства дела и возможные масштабы схемы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали адвоката, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанных через границу. На встречу с очередным клиентом мужчина приехал в маске с изображением рэпера 50 Cent, чтобы скрыть лицо. По версии следствия, за семь тысяч долларов юрист пообещал 41-летнему жителю Харькова помочь покинуть Украину. Он забрал клиента из гостиницы в Хусте и повёз в сторону границы. После передачи денег адвоката задержали.