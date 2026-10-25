В украинском Кропивницком разгорелся конфликт из-за надгробия погибшего бойца ВСУ Ивана Петухова, на котором разместили надпись на русском языке. Как сообщает «Суспільне», мать военнослужащего отказалась менять текст, поскольку таким образом хотела сохранить принципиальную позицию сына.

На Украине разгорелся скандал из-за русской надписи на могиле бойца ВСУ. Видео © Общественное

По словам Эллы Петуховой, Иван добровольно отправился на фронт в начале боевых действий в феврале 2022 года. Мужчина вырос в русскоязычной семье и даже во время службы продолжал общаться на родном языке. Мать подчеркнула, что сослуживцы никогда не предъявляли ему претензий по этому поводу.

«Когда сын служил, я спрашивала: «Как у вас там с языком?». А он отвечал: «Мама, у нас вопросов нет. Это у вас, гражданских, вопросы есть, друг друга грызёте», — говорит Элла.

Женщина объяснила, что сознательно выбрала русскую надпись для памятника. Петухова убеждена, что сохранение привычной речи не делало Ивана менее преданным своей стране. Поэтому отказываться от решения, отражающего взгляды погибшего, она не собирается.

Однако надгробие вызвало возмущение у Инги Дудник, чья дочь также погибла во время боевых действий и похоронена на том же кладбище. Женщина считает использование русского языка недопустимым на территории почётных воинских захоронений. Она подготовила обращение в городской совет с требованием проверить установку памятника и закрепить обязательное использование украинского языка при оформлении подобных могил.

Власти Кропивницкого намерены запросить разъяснения у уполномоченного по защите государственного языка. После получения ответа чиновники смогут определить, требуется ли изменение действующих правил оформления воинских захоронений. Таким образом, вопрос о судьбе спорной надписи пока остаётся открытым.

Ранее Life.ru сообщал, что языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась компании Google на русскоязычные результаты поиска. Соответствующее обращение она направила в головной офис американской корпорации. Поводом стали жалобы украинских военнослужащих и ветеранов на то, что поисковая система показывает материалы на русском даже при вводе запросов на украинском языке. По их наблюдениям, алгоритмы могут учитывать географическое положение пользователя, а не только выбранную им речь.