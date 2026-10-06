На Украине снимают true crime-фильм об убийстве русофобки Ирины Фарион

На Украине начались съёмки полнометражного документального true crime-фильма об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Картина получила название «Её три глагола».

Режиссёрами проекта стали Юрий Движон и Карина Пустовалова. Авторы намерены исследовать обстоятельства убийства, ход судебного процесса, цифровые следы и роль языка в формировании мотивов.

Часть материалов для картины была снята ещё при жизни Фарион. В 2022 году Движон провёл с ней шесть съёмочных дней во время работы над короткометражным фильмом «Дева украинского национализма».

Ранее Life.ru сообщал, что суд на Украине приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению по делу об убийстве Ирины Фарион. Убийство произошло во Львове летом 2024 года, а рассмотрение дела по существу продолжалось с 2025-го. Сам Зинченко вину не признавал.