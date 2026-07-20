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20 июля, 12:56

Памятник в виде «общественного туалета» поставили русофобке Фарион во Львове

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»&#x27;s Picasa Gallery

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»'s Picasa Gallery

Во Львове к годовщине гибели русофобки Ирины Фарион открыли странный арт-объект в её память. Пространство выполнено в форме общественного туалета, с обозначенной буквой «м». По задумке, в прорезях должны появляться цитаты чиновницы.

Памятник Фарион. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

«Выполнено пространство в виде общественного туалета, даже буква «м» есть. Надо заглянуть внутрь и увидишь голого мужика в мыле. Оригинально, но странно», — написал с долей иронии украинский журналист Анатолий Шарий в соцсети.

Стелла возведена прямо на месте убийства чиновницы. Жители Львова в комментариях к новости также выразили непонимание «творческой мысли» автора. Фарион известна тем, что призывала «утилизировать» русскоговорящих граждан Незалежной. Её расистские выпады пугали даже самих националистов в стране.

Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда
Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда

Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко.

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*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Татьяна Миссуми
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