Памятник в виде «общественного туалета» поставили русофобке Фарион во Львове

Во Львове к годовщине гибели русофобки Ирины Фарион открыли странный арт-объект в её память. Пространство выполнено в форме общественного туалета, с обозначенной буквой «м». По задумке, в прорезях должны появляться цитаты чиновницы.

Памятник Фарион. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

«Выполнено пространство в виде общественного туалета, даже буква «м» есть. Надо заглянуть внутрь и увидишь голого мужика в мыле. Оригинально, но странно», — написал с долей иронии украинский журналист Анатолий Шарий в соцсети.

Стелла возведена прямо на месте убийства чиновницы. Жители Львова в комментариях к новости также выразили непонимание «творческой мысли» автора. Фарион известна тем, что призывала «утилизировать» русскоговорящих граждан Незалежной. Её расистские выпады пугали даже самих националистов в стране.

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