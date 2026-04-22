Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда
В ходе судебного заседания по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, обвиняемый Вячеслав Зинченко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом пишет «Страна.ua». Прямо в суд молодому человеку вызвали скорую помощь.
Зинченко потерял сознание в зале суда. Видео © Telegram / Политика страны
Ранее сегодня он предпринял попытку самоубийства в здании суда, а также объявил о начале голодовки. На вопросы о причинах своего поведения Зинченко ответил загадочно: «Увидите».
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
