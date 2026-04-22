Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда

В ходе судебного заседания по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, обвиняемый Вячеслав Зинченко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом пишет «Страна.ua». Прямо в суд молодому человеку вызвали скорую помощь.

Зинченко потерял сознание в зале суда.

Ранее сегодня он предпринял попытку самоубийства в здании суда, а также объявил о начале голодовки. На вопросы о причинах своего поведения Зинченко ответил загадочно: «Увидите».

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.