22 апреля, 16:47

Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда

В ходе судебного заседания по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, обвиняемый Вячеслав Зинченко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом пишет «Страна.ua». Прямо в суд молодому человеку вызвали скорую помощь.

Зинченко потерял сознание в зале суда. Видео © Telegram / Политика страны

Ранее сегодня он предпринял попытку самоубийства в здании суда, а также объявил о начале голодовки. На вопросы о причинах своего поведения Зинченко ответил загадочно: «Увидите».

Рада отказалась присвоить героя Украины застреленной русофобке Фарион
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка © Telegram / Политика страны

Наталья Демьянова
