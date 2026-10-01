Убийцу русофобки Фарион приговорили на Украине к пожизненному

Шевченковский районный суд Львова приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению за убийство бывшего депутата Верховной рады и лингвиста Ирины Фарион. Об этом сообщает издание «Страна».

Фарион застрелили вечером 19 июля 2024 года возле её дома во Львове. Женщину с огнестрельным ранением головы доставили в больницу и прооперировали, однако спустя несколько часов она умерла. Ей было 60 лет.

Через шесть дней в Днепропетровске задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Сам он вину в убийстве не признавал.

Следствие квалифицировало дело как умышленное убийство человека в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное обращение с оружием. При расследовании провели более 60 экспертиз и допросили свыше 1,5 тысячи человек.

Прокуратура требовала для Зинченко пожизненного заключения за убийство и четырёх лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием. Суд ранее заявил, что считает вину подсудимого полностью доказанной.

Дочь погибшей София Особа также подала гражданский иск, потребовав взыскать с обвиняемого 15 млн гривен в качестве компенсации морального вреда.

Рассмотрение дела по существу продолжалось с 2025 года. 17 сентября 2026-го стороны завершили судебные прения, после чего коллегия судей удалилась для вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что убийца Фарион пытался совершить самоубийство в зале суда. Всё произошло в Галицком районном суде города Львова, где рассматривалось его дело.