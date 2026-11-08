Крупный энергетический объект компании ДТЭК попал под удар на севере Одесской области. В результате часть местных жителей осталась без электричества. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга.

По данным компании, атака произошла вечером. После неё энергетикам пришлось приступить к обследованию уцелевшего оборудования и разбору завалов. О масштабах повреждений и сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщается.

В ДТЭК подтвердили перебои с электричеством у части потребителей, однако точное количество обесточенных домов не назвали. Компания заявила, что специалисты пытаются восстановить подачу электроэнергии.

Ранее военкор сообщил об ударе по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. По его сведениям, повреждения затронули ключевые узлы энергоснабжения города, что привело к перебоям в работе электротранспорта и водоснабжения.