На Украине сообщили об ударе по крупному энергообъекту ДТЭК под Одессой
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Крупный энергетический объект компании ДТЭК попал под удар на севере Одесской области. В результате часть местных жителей осталась без электричества. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга.
По данным компании, атака произошла вечером. После неё энергетикам пришлось приступить к обследованию уцелевшего оборудования и разбору завалов. О масштабах повреждений и сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщается.
В ДТЭК подтвердили перебои с электричеством у части потребителей, однако точное количество обесточенных домов не назвали. Компания заявила, что специалисты пытаются восстановить подачу электроэнергии.
Ранее военкор сообщил об ударе по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. По его сведениям, повреждения затронули ключевые узлы энергоснабжения города, что привело к перебоям в работе электротранспорта и водоснабжения.
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