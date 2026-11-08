В городе Луцке Волынской области на северо-западе Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Луцке было слышно звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

По данным местных информационных ресурсов, в регионе объявляли воздушную тревогу. Появлялись также предупреждения о движении беспилотников в направлении Луцка.

Луцк является административным центром Волынской области и расположен в западной части Украины, недалеко от границы с Польшей.

Ранее город неоднократно подвергался воздушным атакам. В частности, 15 октября местные СМИ сообщали о серии взрывов, после которых в отдельных районах Луцка возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных отключениях электричества в Луцке после серии взрывов. 15 октября в городе фиксировались перебои с энергоснабжением и подачей воды. Местные СМИ связывали происходящее с воздушной атакой, во время которой неоднократно объявляли тревогу из-за приближения беспилотников.