На Украине спустя 6 лет признали неконституционными ковидные ограничения

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона, позволявшее правительству самостоятельно ограничивать права граждан и организаций во время эпидемий. Соответствующее решение № 4-р/2026 Большая палата приняла 29 сентября по обращению уполномоченного Верховной рады по правам человека, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Спустя шесть лет после введения ковидного карантина судьи пересмотрели норму четвёртой части статьи 29 закона «О защите населения от инфекционных болезней». Речь идёт о положении, согласно которому «устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц».

Именно на него опирался кабмин, вводя противоэпидемические меры в 2020 году. Однако парламент не закрепил в законодательстве основания, допустимые пределы и порядок применения подобных запретов. В результате исполнительная власть получила возможность самостоятельно определять их содержание.

Суд постановил, что вмешательство в конституционные права допускается исключительно на основании закона. Правительство вправе уточнять механизм исполнения уже предусмотренных ограничений, но не может вводить дополнительные меры по собственному усмотрению.

Признанное неконституционным положение утратило силу непосредственно 29 сентября, в день вынесения решения. При этом вердикт касается конкретной нормы законодательства, а не автоматической отмены всех карантинных постановлений прошлых лет.

Ранее Life.ru сообщал о более актуальном решении Конституционного суда Украины, затронувшем ограничения прав: суд допустил возможность применения залога по делам о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части. До этого соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства предусматривали заключение под стражу без такой альтернативы.