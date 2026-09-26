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Опубликовано 26 сентября, 17:16

На Украине студентов начали отправлять на фронт за прогулы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Украине студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации, призывают в ВСУ из-за пропусков занятий. О таких случаях ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, один из подобных эпизодов зафиксировали в Закарпатье. Студент имел бронь в соответствии с украинским законодательством, однако прогулы стали основанием для её утраты и последующей мобилизации.

На Украине сотрудника телеканала «Интер» мобилизовали прямо у студии
На Украине сотрудника телеканала «Интер» мобилизовали прямо у студии

В начале сентября на Украине вступили в силу новые правила предоставления отсрочки от мобилизации. В частности, право на бронирование оставили только за сотрудниками по основному месту работы, а компании обязали соблюдать установленные квоты.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. В социальных сетях регулярно появляются видео конфликтов сотрудников территориальных центров комплектования с гражданами во время проведения мобилизационных мероприятий. Одновременно украинские власти пытаются привлекать в армию молодых людей на добровольной основе. В феврале 2025 года была запущена программа контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

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Николь Вербер
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