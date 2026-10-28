На Украине трагически погиб экс-глава энергетического регулятора Валерий Тарасюк, сообщает «Интерфакс-Украина». Обстоятельства смерти не раскрываются.

Тарасюк с 2019 по 2022 годы возглавлял НКРЭКУ — Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.