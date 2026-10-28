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Опубликовано 28 октября, 11:15

На Украине трагически погиб экс-глава энергетического регулятора

Обложка © Kmu.gov.ua

Обложка © Kmu.gov.ua

На Украине трагически погиб экс-глава энергетического регулятора Валерий Тарасюк, сообщает «Интерфакс-Украина». Обстоятельства смерти не раскрываются.

Тарасюк с 2019 по 2022 годы возглавлял НКРЭКУ — Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.

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А ранее на Украине разгорелся скандал из-за русской надписи на могиле бойца ВСУ. В Кропивницком мать военнослужащего отказалась менять текст, поскольку таким образом хотела сохранить принципиальную позицию сына.

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Александра Вишнякова
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