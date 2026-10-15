На Украине задержали священника после стрельбы с двумя погибшими

В Закарпатской области Украины задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим. В результате происшествия погибли два человека, ещё трое получили ранения. Задержанный, по данным областной прокуратуры, является священнослужителем Украинской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Трагедия произошла 15 октября в посёлке Вышково Хустского района. По предварительной информации следствия, вооружённый мужчина шёл по центральной улице населённого пункта и открывал огонь по встречавшимся ему людям.

Жертвами стрельбы стали двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Ещё троих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Сведения о тяжести их ранений пока не уточняются.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям около 16:00. Для поиска вооружённого мужчины в районе ввели специальную полицейскую операцию «Гром». Вскоре подозреваемого задержали.

Как уточнили в прокуратуре, стрелявшим предположительно оказался 45-летний местный житель, связанный с УПЦ МП. При этом в некоторых украинских публикациях его называют бывшим священнослужителем.

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