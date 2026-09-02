СК не будет предъявлять обвинения мужчине, застрелившему преступника у храма

Правоохранительные органы завершили первоначальную проверку по факту стрельбы возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве. Мужчину, который применил оружие против злоумышленника, совершавшего нападение на прихожан и прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи, отпустили домой.

Как сообщили представители силовых структур, по результатам разбирательства в действиях стрелявшего не выявлено оснований для привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим обвинения ему предъявляться не будут.

Напомним, инцидент произошел ранее в столичном районе Люблино, где неизвестный совершил нападение на граждан и медицинского работника. Благодаря решительным действиям очевидца, вооружённого легальным оружием, преступника удалось нейтрализовать на месте. Сейчас следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего нападения.

Напомним, инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.