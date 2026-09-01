Напавший на медиков у храма на юге Москвы оказался братом известного писателя

Мужчина, который напал с лопатой на фельдшера скорой помощи у храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, оказался братом писателя и богослова Олега Зоберна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем Олег Зоберн узнал из сообщений в интернете. Писатель рассказал, что в последнее время редко общался с братом.

Олег Зоберн — российский писатель, издатель и лауреат литературных премий «Дебют» и «НОС». Он окончил Литературный институт имени Горького, имеет богословское образование, а его произведения публиковались в крупных литературных изданиях.В 2018 году в издательстве «Эксмо» вышел его роман «Автобиография Иисуса Христа».

Один из фельдшеров после нападения был госпитализирован с тяжёлой травмой головы. По данным СМИ, у пострадавшей девушки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа — она навсегда может стать инвалидом.

Напомним, инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.