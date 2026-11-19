На Украине трёх женщин заподозрили в продаже младенцев гражданину Китая
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На Украине трём женщинам сообщили о подозрении в торговле новорождёнными детьми. По версии следствия, они помогали гражданину Китая получать младенцев через фиктивные браки и программы суррогатного материнства. Предположительно, таким способом за границу вывезли двух детей, сообщила Национальная полиция Украины.
Как установили следователи, в 2021 году одна из подозреваемых предложила иностранцу за шесть тысяч долларов организовать рождение ребёнка от суррогатной матери. Для реализации схемы посредница нашла 20-летнюю украинку, согласившуюся за 1500 долларов заключить с гражданином КНР фиктивный брак.
После регистрации брака женщине оформили поддельную справку о бесплодии. Это позволило паре воспользоваться программой суррогатного материнства. В мае 2023 года родился мальчик, которого официально записали сыном украинки и китайца. После оформления документов мужчина вывез ребёнка в Польшу.
По данным полиции, в октябре 2024 года по аналогичной схеме появился на свет ещё один младенец. Его также зарегистрировали на гражданина Китая и его фиктивную супругу. Вскоре мужчина вместе с женщиной и ребёнком покинул Украину, после чего украинка вернулась одна.
Следствие утверждает, что организаторы скрывали от суррогатных матерей истинные цели программы. Трём женщинам вменяют торговлю людьми, совершённую группой лиц в отношении малолетних детей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане двух женщин приговорили к 3,5 года колонии за продажу новорождённой девочки. По данным следствия, жительница Махачкалы продала свою дочь другой женщине за 300 тысяч рублей. При этом суд отсрочил обеим осуждённым отбывание наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.