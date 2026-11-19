На Украине трём женщинам сообщили о подозрении в торговле новорождёнными детьми. По версии следствия, они помогали гражданину Китая получать младенцев через фиктивные браки и программы суррогатного материнства. Предположительно, таким способом за границу вывезли двух детей, сообщила Национальная полиция Украины.

Как установили следователи, в 2021 году одна из подозреваемых предложила иностранцу за шесть тысяч долларов организовать рождение ребёнка от суррогатной матери. Для реализации схемы посредница нашла 20-летнюю украинку, согласившуюся за 1500 долларов заключить с гражданином КНР фиктивный брак.

После регистрации брака женщине оформили поддельную справку о бесплодии. Это позволило паре воспользоваться программой суррогатного материнства. В мае 2023 года родился мальчик, которого официально записали сыном украинки и китайца. После оформления документов мужчина вывез ребёнка в Польшу.

По данным полиции, в октябре 2024 года по аналогичной схеме появился на свет ещё один младенец. Его также зарегистрировали на гражданина Китая и его фиктивную супругу. Вскоре мужчина вместе с женщиной и ребёнком покинул Украину, после чего украинка вернулась одна.

Следствие утверждает, что организаторы скрывали от суррогатных матерей истинные цели программы. Трём женщинам вменяют торговлю людьми, совершённую группой лиц в отношении малолетних детей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.