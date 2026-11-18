Иностранного гражданина Бориса Вольфмана приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в международной преступной группировке, занимавшейся торговлей людьми ради незаконной пересадки органов. Жертвами злоумышленников стали трое россиян, которым удалили почки в клинике на территории Косова, сообщили в Следственном комитете РФ.

Как установило следствие, Вольфман вместе с сообщниками подыскивал людей, готовых за денежное вознаграждение согласиться на изъятие органов. Таким образом преступная группа завербовала троих граждан России, которых впоследствии вывезли за границу.

В 2008 году потерпевшим организовали поездку через Стамбул в Приштину. Для перевозки использовались подложные приглашения на урологическое обследование. Однако настоящей целью путешествия было проведение операций по изъятию почек.

В клинике «Медикус» у всех троих россиян удалили левые почки. Впоследствии органы пересадили иностранным пациентам — гражданам Германии и Израиля.

Суд признал Вольфмана виновным в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших. На основании доказательств, собранных Следственным комитетом, ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается. Соучастникам Вольфмана предъявлены обвинения, они объявлены в международный розыск.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 июля в Москве начался судебный процесс над гражданином Израиля Борисом Вольфманом, обвиняемым в торговле людьми ради незаконной трансплантации органов. По версии следствия, участников преступной группы находили потенциальных доноров через объявления в интернете и отправляли их в косовскую клинику «Медикус», где проводились операции по удалению почек.