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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 12 сентября, 02:09

На Украине участились сообщения о самоубийствах военнослужащих ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В Национальную полицию Украины поступает всё больше сообщений о самоубийствах среди военнослужащих ВСУ. Информация о таких случаях содержится в документах украинских правоохранителей.

Один из документов касается военнослужащей 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Заместитель командира роты по психологической поддержке личного состава Гринчишин Я. Ю. сообщил правоохранителям о гибели военнослужащей Виктории Килиевич, матери троих детей.

«Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство»,приводит выдержку из документа РИА «Новости».

В другом случае речь идёт о военнослужащем воинской части А-7047 Александре Прядке, 1980 года рождения. Согласно документу, он совершил самоубийство в одном из сёл Сумской области.

При этом информацию о подобных случаях среди военнослужащих ВСУ стараются не выносить в публичное пространство.

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Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных проблемах с комплектованием отдельных подразделений ВСУ. По его словам, в некоторых из них этот показатель находится на уровне 20–30%. Медведев также оценил положение украинских подразделений как тяжёлое.

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Лия Мурадьян
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