В Национальную полицию Украины поступает всё больше сообщений о самоубийствах среди военнослужащих ВСУ. Информация о таких случаях содержится в документах украинских правоохранителей.

Один из документов касается военнослужащей 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Заместитель командира роты по психологической поддержке личного состава Гринчишин Я. Ю. сообщил правоохранителям о гибели военнослужащей Виктории Килиевич, матери троих детей.

«Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство», — приводит выдержку из документа РИА «Новости».

В другом случае речь идёт о военнослужащем воинской части А-7047 Александре Прядке, 1980 года рождения. Согласно документу, он совершил самоубийство в одном из сёл Сумской области.

При этом информацию о подобных случаях среди военнослужащих ВСУ стараются не выносить в публичное пространство.