На Украине участились сообщения о самоубийствах военнослужащих ВСУ
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В Национальную полицию Украины поступает всё больше сообщений о самоубийствах среди военнослужащих ВСУ. Информация о таких случаях содержится в документах украинских правоохранителей.
Один из документов касается военнослужащей 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Заместитель командира роты по психологической поддержке личного состава Гринчишин Я. Ю. сообщил правоохранителям о гибели военнослужащей Виктории Килиевич, матери троих детей.
«Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство», — приводит выдержку из документа РИА «Новости».
В другом случае речь идёт о военнослужащем воинской части А-7047 Александре Прядке, 1980 года рождения. Согласно документу, он совершил самоубийство в одном из сёл Сумской области.
При этом информацию о подобных случаях среди военнослужащих ВСУ стараются не выносить в публичное пространство.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных проблемах с комплектованием отдельных подразделений ВСУ. По его словам, в некоторых из них этот показатель находится на уровне 20–30%. Медведев также оценил положение украинских подразделений как тяжёлое.
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