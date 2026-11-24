В городе Шептицком Львовской области 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгений Горожанкин умер после пожара, возникшего во время зарядки протеза ноги. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв литий-ионного аккумулятора устройства из-за перепада напряжения в электросети, пишет украинское издание «Твоє місто».

Трагедия произошла 5 сентября в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. По словам соседки, перед началом пожара она услышала взрыв. Горожанкина доставили в больницу с ожогами 55% поверхности тела. Медики десять дней боролись за его жизнь, однако 15 сентября мужчина скончался. В результате пожара также пострадал ещё один человек.

В полиции сообщили изданию, что согласно заключению специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Известно, что Горожанкин вступил в ряды ВСУ в 2024 году. Впоследствии он получил тяжёлое ранение, лишился ноги и был демобилизован. После гибели сына его мать призвала людей, использующих электронные протезы, соблюдать особую осторожность при их зарядке.

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