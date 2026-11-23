Командир взвода роты тактико-оперативного реагирования батальона полиции специального назначения Украины капитан Денис Рыжик умер, когда увидел российский FPV-дрон. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Украинский спецназовец 1993 года рождения погиб в районе Краматорска. По предварительным данным, при появлении беспилотника у Рыжика случился инфаркт.

«В районе Краматорска ликвидирован командир взвода роты ТОР батальона полиции специального назначения капитан Рыжик Денис Андреевич (1993 года рождения). По нашим данным, капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дрона», — приводит комментарий собеседников РИА «Новости».

Источники также сообщили о гибели трёх старших лейтенантов ВСУ. В Днепропетровской области погиб замполит разведывательной роты 31-й бригады Дмитрий Борисенко. В ДНР — начальник группы связи и кибербезопасности штаба 24-й бригады Роман Кончук. Ещё на одном из направлений СВО погиб Руслан Квитчук, который командовал инженерно-сапёрным взводом танкового батальона.