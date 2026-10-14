На Украине ввели карантин из-за бешенства в трёх районах Киевской области

В десятках населённых пунктов Киевской области ввели карантин после выявления случаев бешенства. Ограничения затронули три района региона, сообщает украинский телеканал «Киев24».

«Из-за случаев бешенства в Киевской области в десятках населённых пунктов введён карантин», — говорится в сообщении телеканала.

По данным украинских СМИ, карантинные меры действуют в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. При этом журналисты не уточняют, какие именно населённые пункты попали под ограничения.

В отдельных частях области карантин продлится до середины декабря. Сведения о количестве выявленных случаев заболевания и числе заражённых животных телеканал не приводит.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине начали фиксировать случаи заболевания с симптомами, напоминающими грипп и коронавирусную инфекцию. По данным местных СМИ, пациенты жаловались на высокую температуру, сильную заложенность носа, кашель и общую слабость. При этом специалисты не установили возбудителя заболевания, а результаты лабораторных исследований в публикациях отсутствовали. До этого британская газета The i Paper писала о распространении в украинских больницах бактерий, устойчивых к антибиотикам. Особое внимание журналисты уделили Klebsiella pneumoniae, которая способна осложнять лечение инфекций из-за невосприимчивости к некоторым препаратам.