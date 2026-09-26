Не ковид и не грипп: На Украине рассказали о загадочной болезни с высокой температурой
На Украине сообщили о неизвестной инфекции с симптомами CoViD и гриппа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине появились сообщения о распространении инфекции, которую пока не удалось сразу определить как COVID-19 или грипп. Об этом сообщил Insider.ua.
По данным ресурса, у людей отмечают высокую температуру, сильную заложенность носа и выраженную слабость. В числе других жалоб упоминается кашель. При этом в публикации не приводятся данные о проведённых анализах и установленном возбудителе.
Прежде The i Paper писал о распространении в украинских больницах бактерий, устойчивых к антибиотикам. Издание обращало внимание на Klebsiella pneumoniae, которая относится к микроорганизмам с высокой устойчивостью к некоторым видам препаратов.
По данным газеты, такие бактерии могут осложнять лечение и представлять проблему для системы здравоохранения. Специалисты, которых цитировало издание, указывали на необходимость контроля за распространением устойчивых микроорганизмов.
Ранее украинская военная разведка обвинила Россию якобы в создании условий для распространения сибирской язвы на территории Херсонской области. Однако Киев умолчал о собственных биологических лабораториях, которые ранее уже становились предметом международных обсуждений.
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