На Украине взлетели цены на аренду из-за массового отъезда киевлян

Поток жителей Киева в западные области Украины ускорил рост цен на съёмное жильё. Многие семьи начали покидать столицу ещё летом из-за участившихся атак, а теперь спрос на квартиры заметно увеличился. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сильнее всего ставки выросли во Львове. По данным сервиса недвижимости ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры поднялась с 20 тысяч гривен в мае до 26,3 тысячи (примерно 51 тысяча рублей) в начале сентября. Аренда двухкомнатного жилья за тот же период подорожала с 24 до 31,4 тысячи гривен (61 тысяча рублей).

Повышенный спрос затронул и окраины города. Разница между ценами в центральном Шевченковском и отдалённом Сыховском районах сократилась до 2,2 тысячи гривен (4,2 тысячи рублей). Риелторы объясняют это наплывом приезжих, которые ищут наиболее доступные варианты.

В Ивано-Франковске однокомнатные квартиры с июля подорожали с 18 до 21,5 тысячи гривен (41 тысяча рублей), двухкомнатные — с 22,5 до 25,9 тысячи (около 50 тысяч рублей). Стоимость трёхкомнатного жилья осталась на уровне 32,5 тысячи (около 63 тысяч рублей).

Одним из самых дорогих городов страны стал Ужгород. В начале сентября за однокомнатную квартиру там просили в среднем 29,1 тысячи гривен (56,5 тысяч рублей), за двухкомнатную — 30,3 тысячи (58,8 тысяч рублей). За год ставки увеличились на 40% и 61% соответственно. Спрос поддерживает сравнительно спокойная обстановка в Закарпатье.

В Черновцах аренда с июля прибавила около двух тысяч гривен. Однокомнатное жильё теперь обходится в среднем в 18 тысяч (34,9 тысяч рублей), двухкомнатное — в 22,5 тысячи (43,7 тысяч рублей) в месяц. В Киеве наблюдается обратная тенденция. Средняя заявленная цена однокомнатной квартиры снизилась с 19 до 18 тысяч гривен (34,9 тысяч рублей), а при заключении договора владельцы готовы уступать до 16,9 тысячи. Двухкомнатное жильё реально снять примерно за 20 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей).

Ранее Life.ru сообщал, что власти Киева включили более 200 тысяч жителей в списки на возможное переселение при длительном отсутствии электричества и отопления зимой. Для перевозки планируют использовать специальный транспорт. При необходимости к этой работе могут привлечь районные организации Красного Креста. При этом власти Киева ещё не опубликовали окончательный список учреждений, где смогут разместить всех людей из подготовленных списков.