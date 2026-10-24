На Украине зафиксировали рекордное падение рождаемости

На Украине за последние шесть месяцев рождаемость сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За это время в стране появились на свет всего 73 тысячи детей. Столь резкого падения показателя в последние годы не наблюдалось, заявил заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Дмитрий Шушпанов.

«За последние полгода родилось на 17% меньше, чем родилось детей в прошлом году на Украине. В последние годы таких темпов сокращения численности рождённых детей не было», — отметил демограф в эфире телеканала «Киев-24».

По словам Шушпанова, дополнительным ударом по демографической ситуации может стать привлечение женщин к военной службе. Эксперт предупредил, что подобная мера способна ещё сильнее сократить возможности страны по восстановлению численности населения.

Демограф также допустил, что после завершения конфликта часть украинских мужчин может переехать в европейские страны. По его оценке, это создаст дополнительные риски для демографического будущего Украины.

Ранее Life.ru сообщал о сокращении населения Украины до 28,5 млн человек. Такую оценку на середину 2026 года представила украинский демограф Элла Либанова. По её словам, численность жителей оказалась на полмиллиона меньше предыдущих расчётов. Одной из главных причин сокращения населения она назвала массовый выезд граждан за границу.