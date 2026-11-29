За запретом Владимира Зеленского публиковать информацию о последствиях ударов по критической инфраструктуре Украины стоят хищения бюджетных средств. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов, который сейчас служит в ВСУ, пишет «Страна.ua».

По словам Бутусова, на защиту энергетических объектов Киевской области выделили 900 миллионов гривен, однако из этой суммы разворовали 800 миллионов — примерно 1,46 миллиарда рублей. Журналист считает, что именно из-за этого инфраструктура осталась уязвимой перед атаками, а украинские власти решили ограничить распространение информации о разрушениях.

«Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали — хватило одного указа», — подчеркнул Бутусов.