На Украине заявили о «полном уничтожении» торговой сети «Эпицентр»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Украинская торговая сеть «Эпицентр» сообщила о масштабных разрушениях своих объектов сразу в четырёх городах страны. За сутки под удары попали торговые и складские помещения в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Соответствующее заявление компания опубликовала в соцсетях.
«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», — говорится в сообщении.
Точные масштабы повреждений каждого из объектов пока уточняются.
Ранее в Минобороны России заявили о поражении логистического центра «Эпицентр» в Харькове. По утверждению российского военного ведомства, на территории объекта хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для обеспечения ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что 13 октября логистический комплекс «Эпицентра» в Хмельницком подвергся десяти ударам за день. На территории объекта возникли пять крупных пожаров. Представители компании заявили о серьёзном ущербе складским запасам и нарушении системы распределения товаров.