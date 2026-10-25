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Опубликовано 25 октября, 15:06

На Украине заявили о «полном уничтожении» торговой сети «Эпицентр»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украинская торговая сеть «Эпицентр» сообщила о масштабных разрушениях своих объектов сразу в четырёх городах страны. За сутки под удары попали торговые и складские помещения в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Соответствующее заявление компания опубликовала в соцсетях.

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», — говорится в сообщении.

Точные масштабы повреждений каждого из объектов пока уточняются.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении логистического центра «Эпицентр» в Харькове. По утверждению российского военного ведомства, на территории объекта хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для обеспечения ВСУ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 13 октября логистический комплекс «Эпицентра» в Хмельницком подвергся десяти ударам за день. На территории объекта возникли пять крупных пожаров. Представители компании заявили о серьёзном ущербе складским запасам и нарушении системы распределения товаров.

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Наталья Демьянова
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