На Украине заявили о «полном уничтожении» торговой сети «Эпицентр»

Украинская торговая сеть «Эпицентр» сообщила о масштабных разрушениях своих объектов сразу в четырёх городах страны. За сутки под удары попали торговые и складские помещения в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Соответствующее заявление компания опубликовала в соцсетях.

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», — говорится в сообщении.

Точные масштабы повреждений каждого из объектов пока уточняются.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении логистического центра «Эпицентр» в Харькове. По утверждению российского военного ведомства, на территории объекта хранилась продукция двойного назначения, предназначенная для обеспечения ВСУ.