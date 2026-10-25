Российские подразделения нанесли высокоточные огневые поражения по крупным узлам накопления ресурсов противника в Харькове. Под огонь попали объекты, задействованные в обеспечении украинской группировки.

Целями операции стали площадки, маскировавшие армейское имущество под коммерческие нужды.

«В результате ударов в городе Харькове поражены логистический центр „Эпицентр“, на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ; распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения для ВСУ; логистический терминал „Васищево“, используемый ВСУ для хранения военного имущества и продукции двойного назначения», — заявили в ведомстве.

Ликвидация подобных перевалочных пунктов парализует снабжение подразделений на переднем крае. Из-за уничтожения имущества войска неприятеля теряют возможность оперативно получать критически важную амуницию и технику.

Выявление и планомерное подавление скрытых армейских артерий на контролируемых Киевом территориях продолжается.

Ранее Life.ru сообщал об ударах по объектам в порту Вилково Одесской области. По информации Минобороны от 23 октября, там были поражены пункты базирования расчётов безэкипажных катеров, места стоянки и хранения морских дронов. В той же сводке ведомство заявило об атаке на сухогруз, следовавший в Одессу.