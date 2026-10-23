На Украине заявили о прорыве российской ДРГ в Херсон под покровом тумана

Российская разведывательно-диверсионная группа сумела преодолеть Днепр и высадиться на подконтрольном ВСУ правом берегу в городской черте Херсона. Военнослужащие воспользовались неблагоприятными погодными условиями, чтобы незаметно пересечь реку. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации журналистов, операция произошла 22 октября в районе микрорайона Корабел, известного также как Остров. В переправе участвовали бойцы 126-й бригады береговой обороны ВС РФ. Густой туман и плохая видимость помогли им приблизиться к противоположному берегу.

Как утверждают украинские источники, части российских военнослужащих удалось добраться до расположенных возле берега построек. По одной из версий, несколько участников группы смогли скрыться после высадки. При этом другие источники заявляют якобы об уничтожении диверсантов и захвате пленного. Официального подтверждения обстоятельств операции пока нет.

Сообщения о появлении российских бойцов непосредственно в Херсоне вызвали обеспокоенность в украинских военных пабликах. Там допускают, что произошедшее может стать началом новых попыток проникновения через Днепр. Даже единичный подобный эпизод рассматривается как серьёзный вызов для обороны города.