Украинский истребитель МиГ-29 заметили с советской ракетой Р-73 необычного чёрного цвета. На её окраску обратил внимание автор Telegram-канала «Воевода вещает».

Обычно такие боеприпасы имеют белый корпус. Военный блогер предположил, что изменение цвета может быть связано с проведёнными ремонтными работами.

«Возможно, изделие уже ремонтное», — написал автор канала.

Р-73 представляет собой управляемую ракету малой дальности класса «воздух — воздух», разработанную ещё в СССР в начале 1980-х годов. По классификации НАТО она получила обозначение AA-11 Archer («Лучник»).

В октябре глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что из-за нехватки современных средств перехвата украинская авиация продолжает использовать советские боеприпасы. По его словам, их нештатное срабатывание уже приводило к потере нескольких самолётов.

Ранее, 29 октября, стало известно, что Польша намерена передать Украине два истребителя МиГ-29, один из которых уже исчерпал лётный ресурс и может использоваться в качестве источника запчастей. Самолёты войдут в очередной пакет военной помощи Киеву стоимостью около €50 млн. Точные сроки поставки Варшава не раскрыла.