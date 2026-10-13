На Украине допустили, что причиной крушения МиГ-29 стала собственная ракета

Украинский истребитель МиГ-29, потерпевший крушение в Одесской области в августе 2026 года, мог разбиться из-за нештатного срабатывания управляемой ракеты. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины со ссылкой на результаты служебной проверки командования Воздушных сил ВСУ.

Военные рассматривают неисправность боеприпаса как одну из возможных причин авиакатастрофы. Однако установить точные обстоятельства происшествия пока не удалось. Следствию предстоит проверить эту версию в рамках уголовного производства и получить необходимые экспертные заключения.

Для выяснения причин падения самолёта ГБР назначило комплекс исследований. В частности, специалисты изучают бортовой самописец разбившейся машины, известный как «чёрный ящик». Полученные данные должны помочь восстановить картину случившегося.

Сейчас сотрудники ведомства ожидают результатов назначенных экспертиз. На основании собранных материалов они намерены определить все обстоятельства августовского инцидента. Окончательные выводы о том, что привело к потере истребителя, будут сделаны после оценки заключений специалистов.

Напомним, в августе в Одесской области разбился самолёт. Позднее Воздушные силы ВСУ раскрыли, что это оказался истребитель МиГ-29. Лётчик на момент инцидента выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей. Техника загорелась во время пуска авиационной ракеты, после чего пилот потерял управление, хотя пытался спасти истребитель. Ему пришлось срочно катапультировался.