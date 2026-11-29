Сразу на двух федеральных трассах Свердловской области 29 ноября ограничили движение из-за грузовиков, съехавших в кювет. На одном участке автомобили отправили в объезд, на другом организовали реверсивное движение. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сложности с проездом возникли на 143-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень неподалёку от Камышлова. Там грузовой автомобиль оказался за пределами проезжей части. Для его эвакуации пришлось временно ограничить движение и организовать объезд.

Похожее происшествие случилось на 280-м километре трассы М-12 «Восток», на участке Ачит — Екатеринбург в районе Бисерти. Здесь также вытаскивают грузовик из кювета, однако полностью перенаправлять транспорт не стали. Пока работает спецтехника, автомобили поочерёдно пропускают в обоих направлениях.

На обоих участках дежурят экипажи ДПС, которые регулируют движение и обеспечивают безопасность во время эвакуации большегрузов.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов учитывать погоду и состояние дорожного покрытия, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. При приближении к местам проведения работ водителям необходимо снижать скорость и выполнять указания инспекторов.