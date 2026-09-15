На Урале подозреваемый в угоне авто ветерана СВО пришёл в полицию с матерью

Подозреваемый в угоне автомобиля у ветерана СВО в Каменске-Уральском сам пришёл в полицию вместе с матерью, узнав, что его уже разыскивают оперативники. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фигурантом оказался ранее судимый местный житель 2005 года рождения. По данным полиции, ранее его уже условно осуждали за кражу.

После явки молодого человека допросили. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ — о неправомерном завладении транспортным средством. Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

«От прежней его бравады, разумеется, уже и след простыл. Он изъявил желание принести извинения потерпевшему и возместить причинённый материальный ущерб», — рассказал Горелых.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают разбирательство и устанавливают других участников конфликта.

Ранее Life.ru писал, что челябинский лётчик СВО потерял дом мечты после удара молнии. Семья почти завершила строительство жилья и готовилась переехать туда с женой и восьмимесячным сыном. Пожар произошёл ночью, когда военнослужащий выполнял боевую задачу.