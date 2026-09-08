На Урале суд взыскал 2 млн с парка после смерти ребёнка, укушенного клещом

Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» в Свердловской области выплатить два миллиона рублей родителям ребёнка, который умер после укуса клеща. Трагедия произошла после семейной прогулки весной 2024 года.

Как сообщает портал E1.ru, мальчик из Среднеуральска приехал в парк вместе с матерью и группой знакомых. Во время прогулки ребёнка укусил в голову клещ. Родители в тот же день обратились за медицинской помощью, паразита удалили, а мальчику ввели препарат для экстренной профилактики.

Примерно через две недели состояние ребёнка ухудшилось — у него поднялась температура. Сначала мальчика госпитализировали в городскую больницу № 40, позднее перевели в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Спасти ребёнка не удалось — летом он умер.

После трагедии родители обратились в суд с иском к администрации природного парка. Инстанция частично удовлетворила их требования и постановила взыскать два миллиона рублей компенсации морального вреда — по одному миллиону в пользу матери и отца.

Кроме того, администрация «Оленьих ручьёв» должна заплатить государственную пошлину в размере трёх тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве уже началась осенняя волна активности клещей из-за похолодания. Специалисты отмечали, что при среднесуточной температуре выше +5 градусов паразиты продолжают оставаться активными. В столичном регионе сезон может продлиться до октября, а при тёплой погоде — и до ноября.