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Опубликовано 6 октября, 17:16

На Васильевском острове в Петербурге пешеходная галерея обрушилась на автомобили

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более десятка припаркованных автомобилей оказались под рухнувшей пешеходной галереей на Васильевском острове в Петербурге. Конструкция обвалилась в зоне платной парковки на 22-й линии, сообщает 78.ru.

В Петербурге пешеходная галерея обрушилась на авто. Видео © 78.ru

По данным издания, ЧП произошло у дома №3, корпус 1, рядом с четвёртым корпусом Горного университета. Судя по строительным лесам и временному проходу для пешеходов, у здания ремонтируют фасад.

Позднее галерею подняли с автомобилей и перенесли на тротуар. Этот момент сняли очевидцы. На опубликованном видео видны повреждения машин, однако размер ущерба пока неизвестен. Сообщений о пострадавших людях не поступало.

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Борис Эльфанд
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