На Васильевском острове в Петербурге пешеходная галерея обрушилась на автомобили
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Более десятка припаркованных автомобилей оказались под рухнувшей пешеходной галереей на Васильевском острове в Петербурге. Конструкция обвалилась в зоне платной парковки на 22-й линии, сообщает 78.ru.
В Петербурге пешеходная галерея обрушилась на авто. Видео © 78.ru
По данным издания, ЧП произошло у дома №3, корпус 1, рядом с четвёртым корпусом Горного университета. Судя по строительным лесам и временному проходу для пешеходов, у здания ремонтируют фасад.
Позднее галерею подняли с автомобилей и перенесли на тротуар. Этот момент сняли очевидцы. На опубликованном видео видны повреждения машин, однако размер ущерба пока неизвестен. Сообщений о пострадавших людях не поступало.
Ранее в Петербурге обломки дома повредили «Газель», проезжающую по проспекту Обуховской Обороны. Здание разбирают ради строительства Большого Смоленского моста. Люди не пострадали.
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