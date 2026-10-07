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Регион
Опубликовано 7 октября, 08:34

На ВДНХ прошло шествие МГЕР и «Волонтёрской Роты» ко дню рождения Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более трёх тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» приняли участие в торжественном шествии на ВДНХ в честь дня рождения Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР.

Участники прошли по территории выставочного комплекса с плакатами, на которых были размещены цитаты российского лидера и сведения о достижениях страны за годы его руководства. После шествия активисты выстроились в слово «Поздравляем».

Кроме того, участники развернули масштабный российский флаг. Мероприятие было приурочено ко дню рождения президента.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Сегодня президенту России исполнилось 74 года.

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Владимир Путин получил поздравления с днём рождения от зарубежных лидеров. Ранее Life.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с 74-летием и отметил его решительность, мужество и последовательность в отстаивании интересов России.

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Дарья Денисова
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