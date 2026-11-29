В Кисловодске КамАЗ протаранил частный жилой дом, повредил электрический столб и два легковых автомобиля. Предварительной причиной аварии стал отказ тормозов, сообщил глава города Евгений Моисеев.

КамАЗ въехал в частный дом в Кисловодске из-за отказа тормозов. Видео © Telegram / Автомобилисты КМВ

ДТП произошло 29 ноября на улице Кисловодской в посёлке Белореченском. В результате происшествия пострадал 60-летний водитель грузовика. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Прибывшие на место специалисты отключили аккумулятор большегруза и обеспечили безопасность. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Life.ru сообщал об ограничении движения на двух федеральных трассах из-за съехавших в кювет грузовиков. Инциденты произошли в Свердловской области. На одном участке организовали объезд, на другом ввели реверсивное движение.