На видео попало, как «КамАЗ» снёс частный дом в Кисловодске
КамАЗ въехал в частный дом в Кисловодске из-за отказа тормозов
Обложка © Telegram / Евгений Моисеев
В Кисловодске КамАЗ протаранил частный жилой дом, повредил электрический столб и два легковых автомобиля. Предварительной причиной аварии стал отказ тормозов, сообщил глава города Евгений Моисеев.
КамАЗ въехал в частный дом в Кисловодске из-за отказа тормозов. Видео © Telegram / Автомобилисты КМВ
ДТП произошло 29 ноября на улице Кисловодской в посёлке Белореченском. В результате происшествия пострадал 60-летний водитель грузовика. Мужчину с травмами доставили в больницу.
Прибывшие на место специалисты отключили аккумулятор большегруза и обеспечили безопасность. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Life.ru сообщал об ограничении движения на двух федеральных трассах из-за съехавших в кювет грузовиков. Инциденты произошли в Свердловской области. На одном участке организовали объезд, на другом ввели реверсивное движение.
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