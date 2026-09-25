На видео попало, как Трамп рассмешил Си портретом автопера вместо Байдена

Президент США Дональд Трамп рассмешил председателя КНР Си Цзиньпина шуткой о своём предшественнике Джо Байдене во время экскурсии по Белому дому. Вместо традиционного портрета экс-президента американский лидер показал китайскому гостю изображение автопера, воспроизводящего подпись Байдена.

Трамп показал Си Цзиньпину портрет Джо Байдена. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / whitehouse

Эпизод произошёл у так называемой Presidential Walk of Fame — галереи с изображениями американских президентов. Трамп указал сначала на собственные портреты, а затем на место между ними.

«Это автоперо… это Байден», — пошутил президент США.

После этой фразы Си Цзиньпин рассмеялся, как и несколько сопровождавших лидеров людей.

Необычный момент произошёл во время государственного визита Си Цзиньпина в США. 24 сентября китайский лидер провёл переговоры с Трампом в Белом доме, после чего президенты продолжили общение в менее формальной обстановке.

Скандал вокруг использования автопера в Белом доме разгорелся после ухода Джо Байдена с поста президента США: речь идёт о механическом устройстве, которое воспроизводит подпись человека чернилами и применялось при оформлении части президентских документов, в том числе актов о помиловании. В июне 2025 года Дональд Трамп поручил проверить, всегда ли Байден лично санкционировал решения, под которыми ставилась такая подпись; сам экс-президент заявлял, что все решения о помилованиях, указах, законах и прокламациях принимал самостоятельно, а автоперо использовалось в соответствии с давно существующей практикой. Республиканцы в Конгрессе также проводили собственное расследование, тогда как демократы утверждали, что опрошенные сотрудники не подтвердили использование автопера без ведома Байдена. В марте 2026 года стало известно, что федеральная прокуратура в Вашингтоне закрыла уголовное расследование использования автопера при помилованиях: по данным CBS News, прокуроры не нашли правовых оснований для продолжения дела.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23–25 сентября находится в США с государственным визитом по приглашению президента Дональда Трампа — это его первая поездка в Соединённые Штаты почти за три года и первый визит в Белый дом более чем за десять лет. 24 сентября Трамп принял китайского лидера в Вашингтоне: стороны обсудили торговлю, искусственный интеллект, Тайвань, а также международные вопросы, включая Украину, Ближний Восток и Корейский полуостров. По итогам переговоров США и Китай договорились продлить торговое перемирие ещё на два месяца, однако более широкого соглашения по спорным экономическим вопросам достигнуто не было. Си также призвал Вашингтон придерживаться позиции против независимости Тайваня.