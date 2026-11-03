В районе посёлка Камышеваха Запорожской области после удара тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции оказалось разрушено логово Сил беспилотных систем ВСУ. Здание использовалось подразделениями в качестве пункта временной дислокации.

В Запорожской области сообщили об ударе ФАБ-3000 по объекту ВСУ. Видео © ДСНС Украины

На опубликованных кадрах последствий атаки видны масштабные разрушения. Строение превратилось в руины, а окружающая территория покрыта глубокими воронками от многочисленных попаданий. Для поражения объекта, как сообщается, применялись трёхтонные фугасные авиабомбы, оснащённые специальными модулями, позволяющими корректировать траекторию полёта боеприпаса.