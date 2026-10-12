«На воле хуже, чем в тюрьме»: Киллер Саша Солдат считает россиян обезьянами и не жалеет об убийствах

Бывший киллер ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, заявил, что не испытывает угрызений совести из-за совершённых убийств. В эксклюзивном интервью Mash он также объяснил, почему считает жизнь на свободе не лучше заключения.

«У меня нет никаких угрызений совести. Зачем мне это? Я что, 20-летняя посыкуха?» — сказал Пустовалов, рассуждая о гибели своих жертв.

По словам бывшего киллера, люди, которые связывают жизнь с криминалом, должны понимать возможные последствия. Свою позицию он сравнил с поведением циркового льва: хищник действует согласно своей природе, а дрессировщик осознаёт риск.

Пустовалов провёл в заключении 24 года. Разницу между тюрьмой и свободой он назвал несущественной, рассуждая о том, что жизнь любого человека ограничена определёнными правилами. Современное общество он описал как систему, в которой люди вынуждены существовать в заданных рамках: «Вернись обратно в своё стойло, овечка».

Отдельно собеседник Mash высказался о массовой культуре и интересах публики. По его мнению, людям нужны шокирующие истории и жестокость, а собственный образ мышления он считает отличным от большинства. Киллер назвал сограждан «одноклеточными обезьянами», которым нужны только «кровь, говно и волосы».

Психолог, комментировавший интервью, предположил, что подобные рассуждения позволяют Пустовалову дистанцироваться от моральной ответственности за убийства и объяснять их закономерным итогом чужих решений. При этом специалист отметил, что по одному интервью нельзя ставить человеку психологический или психиатрический диагноз.

Александр Пустовалов был осуждён за серию убийств, в том числе за расправу над киллером Александром Солоником. Он вышел из колонии в ноябре 2023 года, полностью отбыв 24-летний срок.

Ранее Life.ru публиковал подробный материал, кто такой Саша Солдат — Александр Пустовалов из ореховской ОПГ: за что осуждён, сколько отсидел, когда вышел на свободу и где бывший киллер живёт сейчас.