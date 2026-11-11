Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что американским военным больше не придётся наносить удары по территории Ирана. Выступая на Арлингтонском национальном кладбище по случаю Дня ветеранов, глава Белого дома заявил о победе Вашингтона в противостоянии с Тегераном, но подчеркнул, что конфликт ещё необходимо окончательно завершить.

По словам Трампа, США нанесли Ирану настолько серьёзный ущерб, что на восстановление разрушенной инфраструктуры стране потребуется четверть века. При этом американский лидер дал понять, что не считает поставленные задачи полностью выполненными.

«Мы хотим добиться полной победы, а не победы на 93%. Она будет полной», — заявил президент США.

Трамп также отверг утверждения о том, что именно Вашингтон начал войну. По его версии, противостояние Ирана с Соединёнными Штатами продолжается с 1979 года, а нынешняя американская администрация лишь дала решительный отпор.