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Регион
Опубликовано 26 сентября, 03:25

На всей территории Ставропольского края 26 сентября объявили ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

На всей территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность», — написал глава региона в своём канале в Max.

Системы ПВО в ночь на 26 сентября сбили 11 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Системы ПВО в ночь на 26 сентября сбили 11 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. По данным властей, дроны направляются в сторону промышленной зоны города. Системы противовоздушной обороны уже сбили несколько целей. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении не приводилось.

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Алена Пенчугина
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