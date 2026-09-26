На всей территории Ставропольского края 26 сентября объявили ракетную опасность
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На всей территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность», — написал глава региона в своём канале в Max.
Силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. По данным властей, дроны направляются в сторону промышленной зоны города. Системы противовоздушной обороны уже сбили несколько целей. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении не приводилось.
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