Системы ПВО в ночь на 26 сентября сбили 11 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что ПВО отражает атаку ВСУ в районе Невинномысска Ставропольского края. По данным властей, дроны направляются в сторону промышленной зоны города. Системы противовоздушной обороны уже сбили несколько целей. Информации о пострадавших или повреждениях не приводилось. По всему Ставропольскому краю действуют режимы беспилотной и ракетной опасности.