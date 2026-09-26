ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на промзону Невинномысска

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе Невинномысска Ставропольского края. По данным властей, дроны направляются в сторону промышленной зоны города. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Системы противовоздушной обороны уже сбили несколько целей. Информации о пострадавших или повреждениях в сообщении не приводилось.

«Работает ПВО, есть сбития. Не приближайтесь к обломкам летательных аппаратов», — написал Владимиров.

Губернатор также призвал жителей не снимать и не публиковать места падения беспилотников, их пролёт и работу ПВО. Он напомнил, что за нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность.

По всему Ставропольскому краю действуют режимы беспилотной и ракетной опасности. Владимиров попросил жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава области сообщил, что режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать. В первоначальном сообщении сведений о пострадавших или повреждениях не приводилось.