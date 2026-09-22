«На всю жизнь»: Месси показал «золотую‎» форму для прощального матча за сборную Аргентины

Лионель Месси проведёт свой последний матч за сборную Аргентины в специальной форме с золотым номером. Прощальная игра футболиста за национальную команду запланирована на 6 октября — аргентинцы встретятся с Бенином.

Месси готовится к прощанию со сборной Аргентины. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

О предстоящем матче Месси сообщил в социальных сетях, опубликовав видео своей формы. На футболке золотой номер, посвящённый последнему выступлению игрока за сборную.

«Последний матч… Футболка на всю жизнь», — написал Месси.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира 2022 года, а также выиграл Кубок Америки и Финалиссиму. Предстоящая встреча станет частью подготовки Аргентины к будущим международным турнирам и одновременно позволит болельщикам проводить одного из главных футболистов в истории команды.

Ранее ассоциация футбола Аргентины рассматривала возможность устроить Лионелю Месси масштабное прощание с национальной командой перед домашними болельщиками. Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он провёл 207 матчей и забил 125 голов.