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Опубликовано 22 сентября, 12:16

«На всю жизнь»: Месси показал «золотую‎» форму для прощального матча за сборную Аргентины

Месси проведёт последний матч за сборную Аргентины в золотой форме

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Лионель Месси проведёт свой последний матч за сборную Аргентины в специальной форме с золотым номером. Прощальная игра футболиста за национальную команду запланирована на 6 октября — аргентинцы встретятся с Бенином.

Месси готовится к прощанию со сборной Аргентины. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

О предстоящем матче Месси сообщил в социальных сетях, опубликовав видео своей формы. На футболке золотой номер, посвящённый последнему выступлению игрока за сборную.

«Последний матч… Футболка на всю жизнь», — написал Месси.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира 2022 года, а также выиграл Кубок Америки и Финалиссиму. Предстоящая встреча станет частью подготовки Аргентины к будущим международным турнирам и одновременно позволит болельщикам проводить одного из главных футболистов в истории команды.

Месси вышел на второе место по числу забитых со штрафных голов, опередив Жаира
Месси вышел на второе место по числу забитых со штрафных голов, опередив Жаира

Ранее ассоциация футбола Аргентины рассматривала возможность устроить Лионелю Месси масштабное прощание с национальной командой перед домашними болельщиками. Месси официально объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа после чемпионата мира 2026 года. За национальную команду он провёл 207 матчей и забил 125 голов.

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Наталья Афонина
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