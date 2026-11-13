В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа 38-летний местный житель случайно ранил себя в голову во время стрельбы из пневматического оружия. Пуля отрикошетила и попала прямо в мужчину, сообщает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, местный житель решил пострелять из пневматики, однако один из выпущенных снарядов неожиданно изменил траекторию после столкновения с препятствием.

В результате пуля угодила мужчине в голову и застряла под кожей. После неудачного выстрела пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.