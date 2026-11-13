На Ямале мужчина получил пулю в голову из-за рикошета при стрельбе
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В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа 38-летний местный житель случайно ранил себя в голову во время стрельбы из пневматического оружия. Пуля отрикошетила и попала прямо в мужчину, сообщает «Рен-ТВ».
По данным телеканала, местный житель решил пострелять из пневматики, однако один из выпущенных снарядов неожиданно изменил траекторию после столкновения с препятствием.
В результате пуля угодила мужчине в голову и застряла под кожей. После неудачного выстрела пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.
Подобные происшествия уже случались в России. Так, в подмосковном Серпухове врачи спасли 25-летнего мужчину, которому пуля из пневматики попала в голову. Пострадавший поступил в больницу в тяжёлом состоянии после неосторожного обращения с оружием. Нейрохирурги извлекли снаряд из правой теменной доли головного мозга через небольшое отверстие в черепе. Позднее пациента выписали на амбулаторное лечение.