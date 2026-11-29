В Мюнхене полиция перекрыла мост к рождественской ярмарке по вселенной Гарри Поттера после того, как на мероприятие, рассчитанное всего на 500 человек, попытались попасть тысячи поклонников волшебной саги. У входа на площадку собралась огромная толпа, а правоохранителям пришлось просить людей разойтись. Об этом сообщает Bild.

Очередь на ярмарку по Гарри Поттеру. Видео © Х / SiriusBlackhp / Wizards_Rest

Ярмарка открылась 28 ноября на острове Пратеринзель посреди реки Изар. Уже в первый вечер стало понятно, что организаторы недооценили интерес публики. По словам представителя полиции Гордона Винкеля, только возле моста скопилось не менее 10 тысяч человек.

Чтобы сдержать толпу, к острову направили около 50 полицейских. Сотрудники перекрыли проход и через громкоговорители призывали посетителей покинуть мост. Ситуация оказалась настолько напряжённой, что предупреждения с просьбой не ехать на ярмарку начали передавать даже на железнодорожных станциях.

Толпы поклонников Гарри Поттера заполнили и станцию метро «Леэль». Некоторые приехали в Мюнхен специально ради праздника из других немецких городов. Однако тем, кому всё же удалось пробраться на площадку, зрелище показалось куда скромнее ожиданий.

Вместо масштабного волшебного мира гостей встретили несколько торговых палаток, декорации Хогвартса и фотозона в виде купе знаменитого поезда. Желающим попробовать сливочное пиво из книг о юном волшебнике предлагали обычный глинтвейн за шесть евро. Одна из посетительниц призналась, что ярмарка оказалась милой, но ради неё не стоило специально ехать из Регенсбурга.

Праздничную площадку открыли в рамках продвижения нового сериала HBO «Гарри Поттер и философский камень». Его премьера состоится 25 декабря 2026 года, а первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Сама ярмарка продолжит работать до 6 декабря, вход на неё бесплатный.

Ранее Life.ru писал, что HBO опубликовал расписание выхода серий нового «Гарри Поттера». Первый эпизод зрители увидят на католическое Рождество, 25 декабря, а заключительный выйдет 14 февраля 2027 года. Главные роли в новой экранизации исполнят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.