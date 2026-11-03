На юго-востоке Москвы нашли мёртвой 15-летнюю девочку
Обложка © Life.ru
Пятнадцатилетнюю девочку обнаружили погибшей во вторник, 3 ноября, на юго-востоке Москвы. Тело подростка нашли около семи часов утра на улице Крутицкий Вал.
По данным сайта MK.ru, предварительно рассматривается версия самоубийства. Обстоятельства гибели несовершеннолетней устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области нашли погибшими двух пропавших подростков 15 и 16 лет. Их обнаружили во время совместных поисков волонтёров и правоохранителей.