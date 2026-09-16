На «забывчивых» должников найдена управа: Суд признал переписку в Telegram полноценным договором займа

Переписка в Telegram стала основным доказательством договора займа в московском суде. Мужчину обязали вернуть знакомому 365 тысяч рублей, которые тот одолжил ему после обсуждения условий в мессенджере, сообщает РИА «Новости».

Деньги мужчина получил в прошлом году. В Telegram стороны договорились не только о сумме займа и сроке возврата, но и о «процентах» — ещё 91 тысяче рублей. В назначенный срок долг возвращён не был, после чего кредитор обратился в суд.

При рассмотрении дела суд установил, что аккаунты в мессенджере были привязаны к телефонным номерам истца и ответчика. Передачу 365 тысяч рублей дополнительно подтвердили банковские выписки, а сама переписка была удостоверена нотариусом.

В итоге суд счёл сообщения надлежащим подтверждением заключённого займа. В решении указано, что между сторонами фактически возникли заёмные правоотношения, а переписка подтверждает условия и срок возврата денег.

С ответчика взыскали 365 тысяч рублей основного долга, 25 тысяч рублей процентов и более 85 тысяч рублей судебных расходов.

Ранее Life.ru рассказывал, как вернуть деньги, одолженные без расписки. Юрист объяснял, что в таких спорах доказательствами могут стать переписка в мессенджерах, аудиозаписи и сведения о переводах, если из них следует признание долга.