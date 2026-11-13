Владимир Зеленский давно обжился на Западе, а поездки на Украину превратил в своеобразные гастроли. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, украинский лидер всё больше дистанцируется от проблем собственных граждан, предпочитая проводить время за границей. Такое заявление парламентарий сделал РИА «Новости», комментируя переговоры Зеленского с американской делегацией в Дублине.

Особое возмущение Шеремета вызвало решение Зеленского не возвращаться в Киев перед встречей со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Депутат расценил это как демонстрацию пренебрежения к жителям Украины.

«Странная ситуация получается. Зеленский решил даже не утруждать себя возвращением в Киев. Со стороны Зеленского это пренебрежительный шаг, прежде всего к украинскому народу, от которого он давно дистанцировался», — заявил парламентарий.

По словам Шеремета, украинский лидер намеренно продлевает свои иностранные поездки. Депутат считает, что Зеленский предпочитает оставаться в европейских странах, где ему не приходится сталкиваться с последствиями проблем украинской энергетики и повседневными трудностями населения.

«Ему глубоко плевать на внутренние проблемы и трудности Украины и как там живут люди. Главное, чтобы ему и его семье за границей комфортно жилось со светом, теплом и деньгами. Проблемы украинского народа для Зеленского второстепенны», — сказал Шеремет.

Депутат также сравнил зарубежные поездки Зеленского с гастролями артиста. По его оценке, на Украину тот возвращается преимущественно ради публичных выступлений и записи видеобращений, после чего вновь отправляется за рубеж.

Шеремет выразил мнение, что Зеленский использует международные поездки для поддержания собственного политического имиджа. При этом парламентарий связал его поведение с недостаточным вниманием к проблемам населения Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что американская делегация прибыла в Дублин, чтобы лично ознакомить Зеленского с результатами встречи с Владимиром Путиным. Уиткофф заявил, что переговорщики привезли информацию о положительных результатах, достигнутых в Москве. До этого российский президент принял представителей США в Кремле, где стороны обсуждали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Кушнер также подчеркнул необходимость привлечения европейских государств к будущим консультациям.