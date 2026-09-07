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Опубликовано 7 сентября, 15:36

«На Западе любят такие штуки»: Реконструктор увидел фашистские мотивы в новой форме Космических сил США

Реконструктор Синельников: Форма Космических сил США похожа на фашистскую

Обложка © ruthSocial / Donald J. Trump, © Wikipedia

Обложка © ruthSocial / Donald J. Trump, © Wikipedia

Новая форма Космических сил США имеет заметное внешнее сходство с обмундированием нацистской Германии. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Служивый» Алексей Синельников.

Новая форма Космических войск США чисто внешне похожа на Рейх, конечно, на форму фашистов. На Западе любят такие штуки, подражают. Официально у них это запрещено, но они делают похожее. Вот, например, в Дрездене, в музее армии, вроде как запрещена фашистская символика, но у них есть зал «Военный костюм». И там чудненько всё это висит, вплоть до формы Гестапо со всеми причиндалами. Вроде как они закон выполняют, но всё выставляют.

Алексей Синельников

Руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Служивый»

Новая форма Космических войск США чисто внешне похожа на Рейх, конечно, на форму фашистов. На Западе любят такие штуки, подражают. Официально у них это запрещено, но они делают похожее. Вот, например, в Дрездене, в музее армии, вроде как запрещена фашистская символика, но у них есть зал «Военный костюм». И там чудненько всё это висит, вплоть до формы Гестапо со всеми причиндалами. Вроде как они закон выполняют, но всё выставляют.
Новая форма Космических войск США чисто внешне похожа на Рейх, конечно, на форму фашистов. На Западе любят такие штуки, подражают. Официально у них это запрещено, но они делают похожее. Вот, например, в Дрездене, в музее армии, вроде как запрещена фашистская символика, но у них есть зал «Военный костюм». И там чудненько всё это висит, вплоть до формы Гестапо со всеми причиндалами. Вроде как они закон выполняют, но всё выставляют.

Синельников также обратил внимание на подачу исторического материала в том же музее. Манекены, представляющие советскую форму, безлики и выполнены в одном тоне, тогда как экспонаты других эпох проработаны до мельчайших деталей. Это, по его мнению, создаёт определённое впечатление без прямых нарушений.

Говоря о новом американском костюме, реконструктор отметил сходство с униформой из фильма «Звёздный десант», в котором фигурировала атрибутика, напоминающая немецкую. По его словам, покрой, орёл и ремень вызывают прямые ассоциации с формой вермахта. Отличие лишь в деталях: орёл расположен с другой стороны и без свастики, а цвет у американцев серый вместо немецкого серо-зелёного. Но общее впечатление, как подчеркнул эксперт, остаётся именно отсылающим к фашистскому обмундированию.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение новой формы американских Космических войск. На картинке представлен военнослужащий в кителе, брюках с ремнём, фуражке и сапогах. Шевроны на рукавах, воротниках и ремнях напоминают элементы униформы офицеров из сериала «Звёздный путь». В описании указано, что форма вдохновлена дисциплиной и функциональностью экипировки звёздных десантников.

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Юлия Сафиулина
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