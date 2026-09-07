«На Западе любят такие штуки»: Реконструктор увидел фашистские мотивы в новой форме Космических сил США
Реконструктор Синельников: Форма Космических сил США похожа на фашистскую
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Новая форма Космических сил США имеет заметное внешнее сходство с обмундированием нацистской Германии. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Служивый» Алексей Синельников.
Новая форма Космических войск США чисто внешне похожа на Рейх, конечно, на форму фашистов. На Западе любят такие штуки, подражают. Официально у них это запрещено, но они делают похожее. Вот, например, в Дрездене, в музее армии, вроде как запрещена фашистская символика, но у них есть зал «Военный костюм». И там чудненько всё это висит, вплоть до формы Гестапо со всеми причиндалами. Вроде как они закон выполняют, но всё выставляют.
Синельников также обратил внимание на подачу исторического материала в том же музее. Манекены, представляющие советскую форму, безлики и выполнены в одном тоне, тогда как экспонаты других эпох проработаны до мельчайших деталей. Это, по его мнению, создаёт определённое впечатление без прямых нарушений.
Говоря о новом американском костюме, реконструктор отметил сходство с униформой из фильма «Звёздный десант», в котором фигурировала атрибутика, напоминающая немецкую. По его словам, покрой, орёл и ремень вызывают прямые ассоциации с формой вермахта. Отличие лишь в деталях: орёл расположен с другой стороны и без свастики, а цвет у американцев серый вместо немецкого серо-зелёного. Но общее впечатление, как подчеркнул эксперт, остаётся именно отсылающим к фашистскому обмундированию.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение новой формы американских Космических войск. На картинке представлен военнослужащий в кителе, брюках с ремнём, фуражке и сапогах. Шевроны на рукавах, воротниках и ремнях напоминают элементы униформы офицеров из сериала «Звёздный путь». В описании указано, что форма вдохновлена дисциплиной и функциональностью экипировки звёздных десантников.
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