«На Западе любят такие штуки»: Реконструктор увидел фашистские мотивы в новой форме Космических сил США

Новая форма Космических войск США чисто внешне похожа на Рейх, конечно, на форму фашистов. На Западе любят такие штуки, подражают. Официально у них это запрещено, но они делают похожее. Вот, например, в Дрездене, в музее армии, вроде как запрещена фашистская символика, но у них есть зал «Военный костюм». И там чудненько всё это висит, вплоть до формы Гестапо со всеми причиндалами. Вроде как они закон выполняют, но всё выставляют.