Трамп показал форму космических войск США в стиле «Звёздного пути»
Обложка © TruthSocial / Donald J. Trump
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение формы американских космических войск. На картинке показали военнослужащего в кителе, брюках с ремнём, фуражке и сапогах.
На рукавах, воротниках и ремнях формы разместили шевроны, которые напоминают элементы формы офицеров из сериала «Звёздный путь».
«[Форма] вдохновлена дисциплиной и функциональностью формы звёздных десантников», — указано на картинке.
Кроме того, американский лидер разместил изображение, на котором предстал в роли капитана звездолёта. На заднем плане космический корабль покидает Землю. За Трампом на капитанском мостике находятся офицеры космических сил. Они наблюдают за взрывами на поверхности планеты.
Трамп в роли капитана звездолёта. Фото © TruthSocial / Donald J. Trump
Новая форма также вызвала у пользователей соцсетей ассоциации со «Звёздными войнами». В комментариях её сравнивают с формой военнослужащих Галактической империи, а некоторые пользователи шутят о строительстве «Звезды смерти».
Мемы с новой формой в американском сегменте соцсетей. Фото © X / Ole
Ранее Трамп заявил в своей соцсети, что Луна принадлежит США. Он опубликовал фотографию спутника Земли с американским флагом и надписью «Луна наша».
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