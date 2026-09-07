Трамп показал форму космических войск США в стиле «Звёздного пути»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение формы американских космических войск. На картинке показали военнослужащего в кителе, брюках с ремнём, фуражке и сапогах.

На рукавах, воротниках и ремнях формы разместили шевроны, которые напоминают элементы формы офицеров из сериала «Звёздный путь».

«[Форма] вдохновлена дисциплиной и функциональностью формы звёздных десантников», — указано на картинке.

Кроме того, американский лидер разместил изображение, на котором предстал в роли капитана звездолёта. На заднем плане космический корабль покидает Землю. За Трампом на капитанском мостике находятся офицеры космических сил. Они наблюдают за взрывами на поверхности планеты.

Трамп в роли капитана звездолёта. Фото © TruthSocial / Donald J. Trump

Новая форма также вызвала у пользователей соцсетей ассоциации со «Звёздными войнами». В комментариях её сравнивают с формой военнослужащих Галактической империи, а некоторые пользователи шутят о строительстве «Звезды смерти».

Мемы с новой формой в американском сегменте соцсетей. Фото © X / Ole

Ранее Трамп заявил в своей соцсети, что Луна принадлежит США. Он опубликовал фотографию спутника Земли с американским флагом и надписью «Луна наша».